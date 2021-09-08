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Эксперты сумели опознать еще двух жертв теракта 11 сентября в США

ТК «Звезда»иещё 3
45 минут назад

Американские судмедэксперты раскрыли личности еще двух жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Как сообщили в Управлении главного судмедэксперта, 1646-й погибшей стала Дороти Морган, а человек, имя которого не разглашается по просьбе близких, стал 1647-й жертвой теракта. Эксперты устанавливали их личности при помощи анализов ДНК.

Две жертвы теракта 11 сентября опознаны спустя 20 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертв... сделать все возможное, чтобы идентифицировать их близких. Независимо от того, сколько времени пройдет с 11 сентября 2001 года, мы никогда не забудем, и мы обязуемся использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы убедиться, что все те, кто были потеряны, могут воссоединиться со своими семьями», - говорится в заявлении главного судмедэксперта Нью-Йорка, доктора Барбары Сэмпсон на сайте организации.

Несмотря на огромный объем проделанной работы, личности еще 40 процентов погибших остаются неопознанными.

В начале сентября президент США Джо Байден издал указ, согласно которому некоторые материалы о терактах 11 сентября 2001 года будут рассекречены. Как заявил глава Белого дома, в преддверии 20-й годовщины трагедии, которая потрясла весь мир, американское общество заслуживает право иметь более полную картину произошедшего.

Происшествия,Джозеф Байден,Нью-Йорк,Соединенные Штаты,
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