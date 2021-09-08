Две жертвы теракта 11 сентября опознаны спустя 20 лет

«Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертв... сделать все возможное, чтобы идентифицировать их близких. Независимо от того, сколько времени пройдет с 11 сентября 2001 года, мы никогда не забудем, и мы обязуемся использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы убедиться, что все те, кто были потеряны, могут воссоединиться со своими семьями», - говорится в заявлении главного судмедэксперта Нью-Йорка, доктора Барбары Сэмпсон на сайте организации.