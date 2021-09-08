Россиян предупредили о масштабных пожарах в сентябре

Масштабные природные пожары могут вспыхнуть в сентябре в шести федеральных округах страны. Всему виной - аномально теплая погода. С таким прогнозом выступили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института проблем гражданской обороны и ЧС.

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«Ученые ВНИИ ГОЧС, проанализировав сложившуюся гидрометеорологическую обстановку, а также данные долгосрочного прогноза температуры, осадков на сентябрь и горимости лесов, отмечают, что среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территориях Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы института.

В Южном федеральном округе, как полагают ученые МЧС, пожары могут разгореться в некоторых районах Ростовской и Волгоградской областей, а также на всей территории Крыма. Жители Приволжья рискуют столкнуться со стихией в Саратовской, Оренбургской областях и в Башкирии. На Урале - в южных районах Курганской и Челябинской областей.

В Сибири сложная лесопожарная обстановка сохраняется в западных районах Приангарья и на юго-востоке Красноярского края. На Дальнем Востоке могут загореться леса в Хабаровском крае и на Сахалине.