Главарь банды киллеров Гагиев отказался от суда присяжных

Георгий Гагиев по прозвищу Джако, который возглавлял крупнейшую в России группировку киллеров, отказался от суда присяжных. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Он сказал, что Гагиев, отозвал ходатайство на суд присяжных, когда стало известно, что судить его будут не жители Северной Осетии, а жители Ростова-на-Дону.

В пресс-службе Южного окружного военного суда, который будет рассматривать дело, изданию рассказали, что заседание состоится 20 сентября в 15:00.

Ранее Рамонский районный суд Воронежа приговорил киллера Григория Шуршукова, который по ошибке застрелил вместо местного бизнесмена его сына, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Гагиев обвиняется в том, что в период с 2012 по 2013 год по его указанию в Северной Осетии подчиненные ему бандиты убили шесть человек, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

По данным Следственного комитета, в общей сложности на счету банды Гагиева около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).