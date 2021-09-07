Опубликовано  видео спасения девушки из неисправного лифта в красногорском ЖК

Появилось видео вызволения девушки, которая пострадала из-за неисправного лифта в одном из домов ЖК «Арт» в Красногорске . Видео оказалось в распоряжении «360» . Женщина получила черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку случившегося.

На видео видно, как двое мужчин подошли к дверям лифта. Когда они их открыли, оттуда появилась расстроенная девушка — она смогла выйти из кабины самостоятельно. Она что-то сказала своим спасителям, а затем немного отошла в сторону, но осталась возле лифтов.