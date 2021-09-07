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СК возбудил дело о халатности из-за убийства школьниц в Кузбассе

Анна Безрукова
34 минуты назад

После убийства двух 10-летних девочек в городе Киселевске

СК возбудил дело о халатности из-за убийства школьниц в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кемеровской области СК РФ возбудил уголовное дело о халатности. Органы профилактики проверят из-за нарушений условий надзора после выхода из колонии подозреваемым в убийстве. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу СК.

Ранее подозреваемый Виктор Пестерников дал признательные показания. Он сообщил следствию, что изнасиловал и потом убил Настю Феслер и Ульяну Дегтярь. Ранее мужчина отбыл 10-летний срок за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Он вышел на свободу в 2019 году и до 2027-го должен был придерживаться некоторых ограничений.

«При этом мужчина перебрал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики,в функции которых входит административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — уточнили в Следственном комитете.

Кроме того, следствие намерено изучить обстановку в семьях погибших детей.

Ранее сообщалось, что признавшийся в убийстве 10-летних Насти и Ульяны Виктор Пестерников на протяжении двух дней выслеживал своих жертв. По словам местных жителей, Елена — мать одной из девочек — не присматривала за своими детьми, которых у нее было минимум пятеро.

Происшествия,СКР,Кемеровская Область,Киселевск,
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