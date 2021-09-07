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Избиения протестующих в Кабуле.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) начали избивать и задерживать участников протеста против Пакистана и войны в Панджшере в афганской столице Кабул. Об этом сообщает местное агентство Aśvaka на своей странице в Twitter.

На видео с митингов попадали сцены, на которых террористы избивают палками женщин, вышедших на уличную акцию. Также поступили сообщения, что боевики задерживают журналистов, которые прибыли на демонстрацию для освещения событий. Судя по видеозаписям, всех задержанных увозят на полицейских и военных машинах в неизвестном направлении.

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