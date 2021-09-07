Дело на 1 млрд: в Москве накрыли банду лжебанкиров

Сотрудники полиции и ФСБ в Москве задержали подпольных банкиров. Ущерб от их действий превысил 1 млрд рублей. Преступники работали в столичном регионе и на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Во время обысков силовики изъяли печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, задействованные в криминальных схемах.

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Задержанные лжебанкиры использовали для обналичивания счета подконтрольных фирм, получая комиссию не менее 14% от суммы. Как сообщили в МВД, незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а доход банды составил более 100 млн рублей.

По версии следствия, злоумышленники покупали автомобили, оплачивая их по безналу со счетов подставных фирм. Затем приобретённые машины по доверенности перевозили на Северный Кавказ. После продажи транспортных средств лжебанкиры получали наличные деньги.

Двоих обнальщиков удалось задержать при помощи бойцов Росгвардии. Их поместили под домашний арест. Правоохранительные органы завели уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Ранее «Секрет» рассказывал, как сотрудники полиции и ФСБ в Петербурге задержали подпольных банкиров, которые за несколько лет обналичили около 500 млн рублей. Выяснилось, что теневой банк основали четыре домохозяйки.