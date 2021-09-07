Спасение ребенка во время потопа в Мексике попало на видео

В Мексике обильные осадки вызвали наводнение в городе Экатепек-де-Морелос. Очевидцы публикуют в интернете кадры с места ЧП: на записи бурные потоки воды несутся по улицам города. На видео также запечатлено спасение маленького ребенка. Несколько мужчин натянули веревку и помогли одному из местных жителей перенести малыша в безопасное место.