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Спасение ребенка во время потопа в Мексике попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Мексике обильные осадки вызвали наводнение в городе Экатепек-де-Морелос. Очевидцы публикуют в интернете кадры с места ЧП: на записи бурные потоки воды несутся по улицам города. На видео также запечатлено спасение маленького ребенка. Несколько мужчин натянули веревку и помогли одному из местных жителей перенести малыша в безопасное место.

Обрушившиеся на город Экатепек-де-Морелос дожди затопили несколько районов. От стихии пострадали проспекты Сан-Андрес, Инсургентес, Виа-Морелос и Авенида-Сентрал. По предварительным данным, погибли два человека.

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