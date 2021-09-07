Блогеру Юрию Хованскому продлили арест на месяц, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на решение Куйбышевского суда Санкт-Петербурга.
Против Хованского в июне было возбуждено уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней блогеру грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на одном из давних стримов. В настоящий момент он находится под арестом и считает себя невиновным.
10 августа стало известно, что блогера включили в перечень террористов и экстремистов.
Ранее девушка находящегося в СИЗО блогера пожаловалась на кражу крупной суммы во время обыска. Она утверждает, что после обыска из квартиры пропали 600 тыс. руб., лежавшие в коробке с ее личными накоплениями.