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Хованскому продлили арест на месяц

Газета.Ru
14 минут назад

Блогеру Юрию Хованскому продлили арест на месяц, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на решение Куйбышевского суда Санкт-Петербурга.

Хованскому продлили арест на месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Против Хованского в июне было возбуждено уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней блогеру грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на одном из давних стримов. В настоящий момент он находится под арестом и считает себя невиновным.

10 августа стало известно, что блогера включили в перечень террористов и экстремистов.

Ранее девушка находящегося в СИЗО блогера пожаловалась на кражу крупной суммы во время обыска. Она утверждает, что после обыска из квартиры пропали 600 тыс. руб., лежавшие в коробке с ее личными накоплениями.

Происшествия,Юрий Хованский,ФСИН,Санкт-Петербург,Россия,
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