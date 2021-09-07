Хованскому продлили арест на месяц

Против Хованского в июне было возбуждено уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней блогеру грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на одном из давних стримов. В настоящий момент он находится под арестом и считает себя невиновным.