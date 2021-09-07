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Задержание пранкера в форме полицейского в Москве попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Пранкер в полицейской форме задержан возле Павелецкого вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший соответствующее видео. На кадрах видно, как стражи правопорядка осматривают похожий на пистолет предмет, находящийся в кобуре у молодого человека. Затем нарушителя в обмундировании правоохранителя ведут к полицейскому автомобилю.

Минувшим летом в Санкт-Петербурге был задержан 27-летний блогер в форме майора полиции, который приставал на улице к прохожим. Позже задержанный лжеполицейский записал видео с извинениями.

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