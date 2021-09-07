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Прохожий напал на работника коммунальной службы в Нижнем Тагиле. Видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

В Нижнем Тагиле прохожий напал на сотрудника местной коммунальной службы. Рабочий занимался очисткой территории от веток возле одной из многоэтажек на Октябрьском проспекте, когда к нему подошел незнакомец и стал наносить ему удары. Злоумышленник также ударил мужчину бутылкой по голове.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Бушующий мир». На кадрах видно, как жертва нападения пытается увернуться от неадекватного прохожего. Однако убежать от него не получилось.

По факту произошедшего полиция начала проверку.

Происшествия,Криминал,Видео,
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