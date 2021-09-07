Судимого мужчину задержали после убийства школьниц в Кузбассе

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти, - сообщили в региональном управлении. - В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски".