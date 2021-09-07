В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе задержали

ТАСС
1 минуту назад

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц в Киселевске Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Судимого мужчину задержали после убийства школьниц в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Задержан ранее судимый мужчина по подозрению в убийстве двух девочек из Киселевска, дал признательные показания. Его везут к следователям", - сказал собеседник агентства.

Следственное управление СК по Кемеровской области подтвердило обнаружение тел двух пропавших школьниц и задержание подозреваемого в их убийстве.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти, - сообщили в региональном управлении. - В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски".

Устанавливается мотив убийства, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Пропавших в Киселевске девочек нашли мертвыми

Губернатор региона Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших, сообщается в его официальном Telegram-канале.

Происшествия,Сергей Цивилев,СКР,МВД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители