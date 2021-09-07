Судимого мужчину задержали после убийства школьниц в Кузбассе

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц в Киселевске Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Задержан ранее судимый мужчина по подозрению в убийстве двух девочек из Киселевска, дал признательные показания. Его везут к следователям", - сказал собеседник агентства.
Следственное управление СК по Кемеровской области подтвердило обнаружение тел двух пропавших школьниц и задержание подозреваемого в их убийстве.
"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти, - сообщили в региональном управлении. - В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски".
Устанавливается мотив убийства, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Губернатор региона Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших, сообщается в его официальном Telegram-канале.