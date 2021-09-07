Две пропавшие в городе Киселевске Кемеровской области 10-летние школьницы найдены мертвыми. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что подозреваемый в убийстве девочек задержан. Кадры, на которых мужчина рассказывает о том, как купил детям семечки и газировку, публикует Telegram-канал BAZA.

«Просто угостил, они семечек попросили. Я им купил газировки, да что-то там еще они в пакете взяли, до бетона донес, они голубей покормили, и пошел», – заявляет задержанный.

В СМИ появилась информация, что Виктор Пестерников признался в убийстве школьниц и показал место, где спрятал их тела.