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Подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске показали на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Две пропавшие в городе Киселевске Кемеровской области 10-летние школьницы найдены мертвыми. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что подозреваемый в убийстве девочек задержан. Кадры, на которых мужчина рассказывает о том, как купил детям семечки и газировку, публикует Telegram-канал BAZA.

«Просто угостил, они семечек попросили. Я им купил газировки, да что-то там еще они в пакете взяли, до бетона донес, они голубей покормили, и пошел», – заявляет задержанный.

В СМИ появилась информация, что Виктор Пестерников признался в убийстве школьниц и показал место, где спрятал их тела.

Напомним, о пропаже двух девочек стало известно накануне. Они ушли из дома рано утром 6 сентября и не вернулись домой из школы.

Происшествия,Криминал,Видео,Кемеровская Область,Киселевск,
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