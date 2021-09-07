«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой “Таврия” при участии запрещенной в России организации “Меджлис крымско-татарского народа” (“Меджлис”)», – говорится в сообщении на сайте ФСБ России.