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Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму дают показания. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму дали признательные показания. Обнародованное 7 сентября ФСБ видео публикует издание «Известия».

«Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу», – заявил на камеру один из фигурантов дела.

Мужчина рассказал правоохранителям, как закладывалось и маскировалось взрывное устройство.

Напомним, подрыв участка газопровода произошел в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа текущего года.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой “Таврия” при участии запрещенной в России организации “Меджлис крымско-татарского народа” (“Меджлис”)», – говорится в сообщении на сайте ФСБ России.

Происшествия,Криминал,Видео,Меджлис крымскотатарского народа,ФСБ,газета "Известия",Республика Крым,
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