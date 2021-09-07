Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму дали признательные показания. Обнародованное 7 сентября ФСБ видео публикует издание «Известия».
«Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу», – заявил на камеру один из фигурантов дела.
Мужчина рассказал правоохранителям, как закладывалось и маскировалось взрывное устройство.
Напомним, подрыв участка газопровода произошел в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа текущего года.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой “Таврия” при участии запрещенной в России организации “Меджлис крымско-татарского народа” (“Меджлис”)», – говорится в сообщении на сайте ФСБ России.