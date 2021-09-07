Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) в Кабуле начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции, сообщили СМИ.

Как передает France Press, афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов, передает РИА «Новости».

Как сообщил один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.