Пропавшие в Кемеровской области девочки попали на видео

Две 10-летние школьницы пропали в городе Киселевске Кемеровской области. Анастасия Феслер и Ульяна Дектярь ушли из дома 6 сентября рано утром и не вернулись после школы. Об их пропаже родители сообщили в полицию в ночь на 7 сентября.

В распоряжении телеканала «Москва 24» оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как две девочки уходят из магазина в компании неизвестного мужчины. Отмечается, что в последний раз пропавших школьниц видели в продуктовом магазине, где мужчина набрал им целую тележку сладостей.