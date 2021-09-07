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Пропавшие в Кемеровской области девочки попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Две 10-летние школьницы пропали в городе Киселевске Кемеровской области. Анастасия Феслер и Ульяна Дектярь ушли из дома 6 сентября рано утром и не вернулись после школы. Об их пропаже родители сообщили в полицию в ночь на 7 сентября.

В распоряжении телеканала «Москва 24» оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как две девочки уходят из магазина в компании неизвестного мужчины. Отмечается, что в последний раз пропавших школьниц видели в продуктовом магазине, где мужчина набрал им целую тележку сладостей.

В поисках детей задействованы полицейские с собаками и волонтеры. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,Кемеровская Область,Киселевск,
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