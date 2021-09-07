Раскрыта личность похитившего детей в Кузбассе

Полиция установила личность подозреваемого в похищении двух десятилетних девочек в городе Киселевске Кемеровской области. Предположительно, мужчина ранее был судим за сексуальное насилие. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемого и двух школьниц.
В деле о пропаже детей фигурирует 41-летний Виктор Пастерников, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, житель Киселевска отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина освободился из колонии два года назад.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный мужчина зашел в один из магазинов Киселевска с двумя девочками. Он купил им сладости. После этого мужчина вместе со школьницами направился в сторону гаражей.
Известно, что 6 сентября около 08:00 часов девочки ушли в школу, но в учреждении образования так и не появились. Родители забили тревогу и ночью обратились в полицию. Девочки являются одноклассницами.
В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области разместили на своем сайте приметы разыскиваемых. Уточняется, что девочки были одеты в школьную форму. Одна из школьниц была с рюкзаком.
Следственный комитет уже возбудил дело по факту пропажи детей. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
«Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.
Сейчас весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге. «На место проведения розыскных мероприятий направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка», — сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве уточнили, что оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования школьниц, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.
27 августа суд Тюмени отправил под стражу Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Под стражей предполагаемый убийца будет находиться два месяца.
Девочка пропала в Тюмени в конце июня. Она вышла из дома и пошла в соседнее здание, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Ребенка искали полиция и волонтеры. За любую ценную информацию о ней МВД предлагало награду в миллион рублей, местные власти — в 500 тысяч. Тело ребенка обнаружили 19 августа у озера Оброчное, в 2,5 километра от ее дома. В МВД сообщили, что ДНК мужчины совпала с образцами, найденными на теле жертвы.