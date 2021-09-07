Раскрыта личность похитившего детей в Кузбассе

Полиция установила личность подозреваемого в похищении двух десятилетних девочек в городе Киселевске Кемеровской области. Предположительно, мужчина ранее был судим за сексуальное насилие. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемого и двух школьниц.

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В деле о пропаже детей фигурирует 41-летний Виктор Пастерников, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, житель Киселевска отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина освободился из колонии два года назад.

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Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный мужчина зашел в один из магазинов Киселевска с двумя девочками. Он купил им сладости. После этого мужчина вместе со школьницами направился в сторону гаражей.

Известно, что 6 сентября около 08:00 часов девочки ушли в школу, но в учреждении образования так и не появились. Родители забили тревогу и ночью обратились в полицию. Девочки являются одноклассницами.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области разместили на своем сайте приметы разыскиваемых. Уточняется, что девочки были одеты в школьную форму. Одна из школьниц была с рюкзаком.

Следственный комитет уже возбудил дело по факту пропажи детей. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

«Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Сейчас весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге. «На место проведения розыскных мероприятий направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка», — сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования школьниц, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

27 августа суд Тюмени отправил под стражу Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Под стражей предполагаемый убийца будет находиться два месяца.