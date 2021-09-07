Во время предвыборного митинга в Канаде в премьер-министра Джастина Трюдо бросили горсть мелких камней. Соответствующие кадры появилось в распоряжении канала «360».
Предвыборная поездка по штату Онтарио для главы канадского правительства завершилась неприятным инцидентом: противники вакцинации окружили Трюдо, когда тот направлялся к автобусу, и кинули в него горсть гравия.
«Да, в этой стране есть небольшой маргинальный элемент, который зол, который не верит в науку», — передает слова Трюдо «360».