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В премьер-министра Канады Трюдо бросили горсть мелких камней. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во время предвыборного митинга в Канаде в премьер-министра Джастина Трюдо бросили горсть мелких камней. Соответствующие кадры появилось в распоряжении канала «360».

Предвыборная поездка по штату Онтарио для главы канадского правительства завершилась неприятным инцидентом: противники вакцинации окружили Трюдо, когда тот направлялся к автобусу, и кинули в него горсть гравия.

«Да, в этой стране есть небольшой маргинальный элемент, который зол, который не верит в науку», — передает слова Трюдо «360».

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