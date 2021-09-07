Суд Свердловского района Красноярска озвучил приговор предпринимателю и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства предпринимателей Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Бизнесмен получил наказание в виде 13 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

«Тринадцать лет в колонии», — цитирует информагентство сообщение суда.

В региональной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что сторона обвинения не планирует обжалование приговора.

Адвокаты Быкова сказали, что не согласны с судебным решением.

«В срок десять суток предполагается в соответствии с законом обжалование приговора и частных постановлений в адрес адвокатов. Я думаю, что в этот срок нами будут поданы первоначальные апелляционные жалобы, чтобы застолбить срок обжалования. А после дополнение планируем подавать по мере ознакомления с протоколами заседаний суда», — уточнил адвокат Алексей Прохоров.

Напомним, Свердловский районный суд Красноярска 22 апреля с участием присяжных заседателей начал рассматривать дело Быкова. Но по причине болезни адвоката подсудимого рассмотрение дела было перенесено на 4 мая.

Впоследствии адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал, что рассматривать дело продолжат 11 мая. Отмечалось, что заседания будут проходить без участия прессы и слушателей.

В конце августа Быков был признан присяжными виновным и не заслуживающим снисхождения.

По версии следствия, между Быковым, Войтенко и Наумовым случился конфликт, после которого рядом с автомобилем Быкова произошёл взрыв, он решил, что на него покушались Войтенко и Наумов, и отомстил им. На расследование этого дела ушло 26 лет.