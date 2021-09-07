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Умер постановщик «Рождественских встреч» Пугачевой Борис Краснов

Анна Безрукова
31 минуту назад

Известный продюсер, художник-постановщик шоу Борис Краснов умер в ночь на вторник в Москве. Причиной кончины выступило тяжелое заболевание. Об этом сообщает Mk.ru.

Сценограф Борис Краснов умер в хосписе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно изданию, 60-летний почетный член академии Художеств умер в центре паллиативной помощи примерно в час ночи. Ранее он перенес сильнейший инсульт и в последнее время оказался прикованным к постели из-за паралича и поражения мозга.

Краснов был постановщиком «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой, а также большого числа других шоу. В 2000 году получил должность художника-постановщика Кремлевского дворца.

Его здоровье серьезно пошатнулось после уголовного дела: Краснова подозревали в рейдерском захвате компании по организации выставок.

Ранее, 18 августа сообщалось, что известный художник-сценограф Борис Краснов был переведен из больницы в частный хоспис. Об этом журналистам рассказал адвокат Александр Добровинский. Тогда он отмечал, что по словам медиков, художник проживет не более нескольких дней — в настолько плохом он находился состоянии.

Весной этого года Борис Краснов перенес второй инсульт, а недавно еще и коронавирус, который очень сильно подкосил ослабленный организм. После этого у художника полностью перестала действовать правая сторона тела, а его мозг оказался пораженным более чем на 85%.

Происшествия,Борис Краснов,Александр Добровинский,Алла Пугачева,Москва,
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