Сценограф Борис Краснов умер в хосписе

Известный продюсер, художник-постановщик шоу Борис Краснов умер в ночь на вторник в Москве. Причиной кончины выступило тяжелое заболевание. Об этом сообщает Mk.ru.

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Как стало известно изданию, 60-летний почетный член академии Художеств умер в центре паллиативной помощи примерно в час ночи. Ранее он перенес сильнейший инсульт и в последнее время оказался прикованным к постели из-за паралича и поражения мозга.

Краснов был постановщиком «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой, а также большого числа других шоу. В 2000 году получил должность художника-постановщика Кремлевского дворца.

Его здоровье серьезно пошатнулось после уголовного дела: Краснова подозревали в рейдерском захвате компании по организации выставок.

Ранее, 18 августа сообщалось, что известный художник-сценограф Борис Краснов был переведен из больницы в частный хоспис. Об этом журналистам рассказал адвокат Александр Добровинский. Тогда он отмечал, что по словам медиков, художник проживет не более нескольких дней — в настолько плохом он находился состоянии.