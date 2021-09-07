В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Уголовное дело возбудили в Кузбассе после пропажи двух девочек

RT на русскомиещё 7
37 минут назад

Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту исчезновения двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

СК возбудил уголовное дело после пропажи школьниц в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственными органами... в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Киселёвске двух десятилетних девочек возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 6 сентября девочки не вернулись домой из школы, родители обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. Полиция разослала ориентировки.

Происшествия,МВД,Кемеровская Область,Киселевск,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители