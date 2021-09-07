Полиция Кузбасса разыскивает двух школьниц из Киселевска

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски двух десятилетних школьниц из города Киселёвска — Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер.

«6 сентября около 08:00 девочки ушли в школу и до настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что дети были одеты в школьную форму, одна из девочек была с рюкзаком.