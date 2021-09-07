Спасатели прокомментировали происшествие на шахте в ЛНР

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске создали в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС по региону.
По официальным данным, в результате происшествия погибли и пострадали люди, точное число жертв не называется.
"В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие... Организован штаб по ликвидации аварии", - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.
В состав штаба вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, глава МЧС Евгений Кацавалов и другие. В настоящий момент осуществляется деблокировка горняков.
Предполагается, что точные сведения будут известны после ликвидации чрезвычайной ситуации. Предварительно, в результате происшествия на шахте погибли девять человек. Причиной мог стать обрыв каната клети. Выяснение обстоятельств происшествия продолжается.