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Задымление на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление состава, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, причиной задымления стало короткое замыкание в вагоне поезда. Возгорание удалось оперативно ликвидировать еще до приезда пожарных.

Станцию «Проспект Вернадского» закрыли на вход, пассажиров вывели с платформы. По словам очевидцев, запах дыма чувствовался также на станции «Юго-Западная».

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение поездов на красной ветке метро остановили для проверки состава.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,ИТАР-ТАСС,
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