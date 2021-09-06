На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление состава, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, причиной задымления стало короткое замыкание в вагоне поезда. Возгорание удалось оперативно ликвидировать еще до приезда пожарных.

Станцию «Проспект Вернадского» закрыли на вход, пассажиров вывели с платформы. По словам очевидцев, запах дыма чувствовался также на станции «Юго-Западная».