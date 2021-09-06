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Суд в Симферополе раскрыл подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Материалы дела о диверсии свидетельствуют, что газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден взрывным устройством. Об этом рассказали в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Раскрыты подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате инцидента газоснабжение жителей села было прекращено, также была нарушена работа расположенных в населенном пункте предприятий, организаций и учреждений.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск.

В понедельник, 6 сентября, суд арестовал до 4 ноября двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве данному преступлению - заместителя председателя "Меджлиса крымско-татарского народа" Наримана Джелялова.

Происшествия,Криминал,Меджлис крымскотатарского народа,МВД,Республика Крым,Симферополь,
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