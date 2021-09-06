Раскрыты подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму

Материалы дела о диверсии свидетельствуют, что газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден взрывным устройством. Об этом рассказали в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

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В результате инцидента газоснабжение жителей села было прекращено, также была нарушена работа расположенных в населенном пункте предприятий, организаций и учреждений.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск.