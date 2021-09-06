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Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве

Вероника Полынина
1 час назад

На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление состава, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, причиной задымления стало короткое замыкание в вагоне поезда. Возгорание удалось оперативно ликвидировать еще до приезда пожарных.

Станцию «Проспект Вернадского» закрыли на вход, пассажиров вывели с платформы. По словам очевидцев, запах дыма чувствовался также на станции «Юго-Западная».

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение поездов на красной ветке метро остановили для проверки состава.

«На Сокольнической линии (1) нет движения от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», - сообщил Дептранс в Telegram.

Через 20 минут движение поездов возобновилось.

Происшествия,Видео,ИТАР-ТАСС,Москва,
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