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В Турции избили сторонника Кадырова

Lenta.ru
15 минут назад

В Стамбуле неизвестные избили сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова, 15 лет служившего в силовых структурах республики. Об этом сообщает Telegram-канал Security Turkey.

В Турции избили сторонника Кадырова
Фото: ReutersReuters

На размещенном в соцсетях видео запечатлено, как несколько человек избивают мужчину средних лет.

Канал также опубликовал запись телефонного разговора, на которой предполагаемый пострадавший якобы говорит, что с 2004 по 2019 год служил в полку имени Ахмата Кадырова.

«Мне 42 года, я 17 лет работал на правительство», — уточняет мужчина.

Авторы блога утверждают, что избитый знакомился в Турции с чеченцами, желавшими вернуться на родину, и обещал решить их проблемы. Однако по приезде в Чечню их задерживали.

В беседе с «Кавказ.Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) блогеры заявили, что не поддерживают насилие, однако в связи со случившимся «у чеченцев был праздник».

Официальных комментариев по факту инцидента нет.

В начале апреля в Стамбуле произошла перестрелка с участием чеченцев, в результате которой погибли два человека — гражданин России чеченского происхождения и гражданин Азербайджана. Одну из сторон представлял вор в законе Хусейн Ахмадов, известный в криминальных кругах как Хусейн Слепой. Позже стало известно, что убитый житель Чечни перед перестрелкой дал Ахмадову пощечину.

Происшествия,Ахмат Кадыров,Рамзан Кадыров,Минюст РФ,Чеченская Республика,Стамбул,Турция,
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