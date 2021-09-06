Массовая драка мигрантов в Одинцове попала на видео

Массовая драка мигрантов произошла в поселке Усово-тупик в Одинцове около одного из домов на Рублево-Успенском шоссе. В Сети появилось видео с места событий. Об этом сообщает "360".

На кадрах видно, как в темное время суток на улице проходит потасовка между большим количеством людей.

Сообщение о массовом скоплении людей в этом месте поступило в дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

«На место происшествия направились сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек», — сказано в сообщении ведомстве.