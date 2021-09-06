Японец украл 730 предметов женского белья

Полиция японского города Беппу в префектуре Оита задержала 56-летнего Тецуо Урату, который обвиняется в серийном похищении женского белья – дома у него нашли 730 предметов одежды. Как сообщает Insider, на мужчину вышли после жалобы одной из студенток, которая обнаружила у себя пропажу шести комплектов нижнего белья.

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После заявления девушки полицейские провели обыск у Тецуо и обнаружили там целый склад одежды. Мужчина признался, что годами похищал белье из ближайших прачечных.

«Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже многие годы», — сказал представитель департамента полиции города Беппу.

При этом это не первый и не самый крупный случай похищения женского белья для Японии. В 2019 году полиция префектура Оита заявила о поимке некого Тору Адати, у которого дома обнаружили 1100 предметов женского нижнего белья.