Мигранты устроили массовую драку в Одинцово

Массовая драка с участием мигрантов произошла на Рублево-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что несколько десятков человек дерутся среди припаркованных машин.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что после поступления сообщения о драке в поселке Усово-Тупик на Рублево-Успенском шоссе на место выехали правоохранители.

«В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть 15 человек», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции пояснили, что по факту драки проводится проверка, а в отношении двух задержанных были составлены протоколы о «нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ».