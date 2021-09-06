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Мигранты устроили массовую драку в Одинцово

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

Массовая драка с участием мигрантов произошла на Рублево-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово. Об этом пишет РИА Новости.

Мигранты устроили массовую драку в Одинцово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что несколько десятков человек дерутся среди припаркованных машин.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что после поступления сообщения о драке в поселке Усово-Тупик на Рублево-Успенском шоссе на место выехали правоохранители.

«В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть 15 человек», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции пояснили, что по факту драки проводится проверка, а в отношении двух задержанных были составлены протоколы о «нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовят законопроект, который ужесточает ответственность за правонарушение по статье о мелком хулиганстве. Штраф за участие в уличных драках предполагается повысить с 500-100- рублей до 5 тыс. Авторы инициативы отмечают, что вопрос назрел из-за участившихся массовых драк с участием мигрантов. За последние полтора месяца приезжие устроили как минимум пять крупных потасовок в Москве и Подмосковье.

Происшествия,Госдума,МВД,РИА Новости,Одинцово,
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