Мигранты устроили массовую драку в Одинцово

Массовая драка с участием мигрантов произошла на Рублево-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово. Об этом пишет РИА Новости.
На кадрах, опубликованных изданием, видно, что несколько десятков человек дерутся среди припаркованных машин.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что после поступления сообщения о драке в поселке Усово-Тупик на Рублево-Успенском шоссе на место выехали правоохранители.
«В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть 15 человек», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В полиции пояснили, что по факту драки проводится проверка, а в отношении двух задержанных были составлены протоколы о «нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ».
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовят законопроект, который ужесточает ответственность за правонарушение по статье о мелком хулиганстве. Штраф за участие в уличных драках предполагается повысить с 500-100- рублей до 5 тыс. Авторы инициативы отмечают, что вопрос назрел из-за участившихся массовых драк с участием мигрантов. За последние полтора месяца приезжие устроили как минимум пять крупных потасовок в Москве и Подмосковье.