Массовая драка в Подмосковье попала на видео

В Одинцовском округе в поселке Усово-Тупик произошла массовая драка мигрантов. Свидетелем драки стал местный житель, который заснял видео из окна квартиры.

На кадрах видно, что в драке участвует примерно два десятка человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, после драки полиция задержала 15 человек, часть из них - иностранные граждане. Против двух граждан были составлены административные протоколы.