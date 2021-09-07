Две 10-летние школьницы пропали в Кемеровской области

Две десятилетние ученицы отправились в школу в Киселевске Кемеровской области и не пришли домой. К поискам девочек приступили полицейские, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнили в МВД, школьницы покинули дом 6 сентября в районе 8.00 по местному времени. Девочки родились 22.12.2010 года и 27.11.2010 года.

В настоящий момент неизвестно, где могут находиться дети и как они себя чувствуют.

Ранее под Тюменью был найден пропавший при странных обстоятельствах подросток. Выяснилось, что мальчик, отдыхая с друзьями в палатке, пошел собирать малину и заблудился.