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Двух 10-летних школьниц ищут в Кемеровской области

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Две десятилетние ученицы отправились в школу в Киселевске Кемеровской области и не пришли домой. К поискам девочек приступили полицейские, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Две 10-летние школьницы пропали в Кемеровской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в МВД, школьницы покинули дом 6 сентября в районе 8.00 по местному времени. Девочки родились 22.12.2010 года и 27.11.2010 года.

В настоящий момент неизвестно, где могут находиться дети и как они себя чувствуют.

Ранее под Тюменью был найден пропавший при странных обстоятельствах подросток. Выяснилось, что мальчик, отдыхая с друзьями в палатке, пошел собирать малину и заблудился.

Несколько дней он ходил по лесу, питался ягодами и пил воду через футболку. Также в Приморье на озере Ханка пропали супруги, их ребенка нашли в лодке.

Происшествия,МВД,Кемеровская Область,Киселевск,
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