Шестеро заключенных сбежали из одной из самых безопасных тюрем Израиля. В числе беглецов находится один из лидеров палестинской военизированной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы» Захария Зубейди, сообщают СМИ. Кадры из камеры появились на странице Josh Breiner в Twitter.