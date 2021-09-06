Шестеро заключенных сбежали из одной из самых безопасных тюрем Израиля. В числе беглецов находится один из лидеров палестинской военизированной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы» Захария Зубейди, сообщают СМИ. Кадры из камеры появились на странице Josh Breiner в Twitter.
Содержащиеся в тюрьме строгого режима «Гильбоа» шестеро палестинцев сбежали, прорыв тоннель из своей камеры. Подкоп злоумышленники рыли на протяжении нескольких месяцев. Сейчас беглецов разыскивают с помощью армии с использованием собак и авиационных средств.