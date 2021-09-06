В Индии десятки людей едва не погибли, снимая оползень. Инцидента произошел в штате Химачал-Прадеш, в округе Киннаур. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram -канала Life SHOT.

На кадрах запечатлено, как земля стремительно осыпается со скалы на стоящих внизу людей. К счастью, очевидцы природного явления успевают отбежать в сторону, и мощный земляной поток проходит в нескольких метрах от них. Однако уже спустя мгновение охотники за яркими кадрами вновь продолжают снимать происходящее на свои телефоны.