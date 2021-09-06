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Прокурор запросил для Анатолия Быкова почти 15 лет тюрьмы

Секрет Фирмы
42 минуты назад

Прокурор попросил суд приговорить красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова почти к 15 годам тюрьмы. Ранее присяжные признали предпринимателя виновным в организации двух убийств в 1994 году. Помимо этого, мужчину также обвиняют в покушении на убийство, подстрекательстве к убийству, организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов.

Прокурор запросил для Анатолия Быкова почти 15 лет тюрьмы
Фото: ТАССТАСС

«Мы просили назначить наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговор предпринимателю вынесут 7 сентября.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух членов своей же преступной группы в 1994 году. По версии следствия, бизнесмен решил, что Кирилл Войтенко и Александр Наумов стояли за покушением на него, которое произошло ранее в том же году, поэтому решил их устранить. В конце августа 2021 года присяжные признали Быкова виновным по этому делу.

Происшествия,Александр Наумов,Анатолий Быков,ФСИН,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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