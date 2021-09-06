Прокурор запросил для Анатолия Быкова почти 15 лет тюрьмы

Прокурор попросил суд приговорить красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова почти к 15 годам тюрьмы. Ранее присяжные признали предпринимателя виновным в организации двух убийств в 1994 году. Помимо этого, мужчину также обвиняют в покушении на убийство, подстрекательстве к убийству, организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух членов своей же преступной группы в 1994 году. По версии следствия, бизнесмен решил, что Кирилл Войтенко и Александр Наумов стояли за покушением на него, которое произошло ранее в том же году, поэтому решил их устранить. В конце августа 2021 года присяжные признали Быкова виновным по этому делу.