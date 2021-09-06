Умер свидетель крушения рейса MH17

Скончался один из свидетелей крушения рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА «Новости».

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По его словам, суд получил ряд документов от следственного судьи, касающихся опросов трех свидетелей, отчетов экспертов, оценки следственного судьи отчетов Королевской военной академии Бельгии.

«Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», — сказал Стинхейс.

Ранее Стинхейс заявил, что вердикты по делу малайзийского Boeing могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Слушания по делу о крушении MH17 в Нидерландах начались 7 июня, по существу возобновились 6 сентября в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама.