Массовая драка произошла возле ночного клуба в Тюмени в ночь с 4 на 5 сентября. Видео происшествия у заведения Me King опубликовано в сообществе Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС» во «ВКонтакте».
«Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой!» – подписал публикацию ее автор.
На кадрах видно, что в конфликте приняли участие не менее 20 человек, среди них были и девушки.
По факту произошедшей потасовки полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области сообщает информационное агентство URA.RU.