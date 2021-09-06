Массовая драка произошла возле ночного клуба в Тюмени в ночь с 4 на 5 сентября. Видео происшествия у заведения Me King опубликовано в сообществе Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС» во «ВКонтакте».

«Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой!» – подписал публикацию ее автор.

На кадрах видно, что в конфликте приняли участие не менее 20 человек, среди них были и девушки.