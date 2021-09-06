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Массовая драка возле ночного клуба в Тюмени попала на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Массовая драка произошла возле ночного клуба в Тюмени в ночь с 4 на 5 сентября. Видео происшествия у заведения Me King опубликовано в сообществе Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС» во «ВКонтакте».

«Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой!» – подписал публикацию ее автор.

На кадрах видно, что в конфликте приняли участие не менее 20 человек, среди них были и девушки.

По факту произошедшей потасовки полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области сообщает информационное агентство URA.RU.

Происшествия,Конфликты,Видео,МВД,РИА Ura.ru,Тюмень,
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