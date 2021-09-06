В Иркутской области произошло землетрясение. Местные жители ощущали подземные толчки днем 6 сентября. Некоторые из них запечатлели на камеры дрожащие люстры в своих квартирах. Запись публикует Telegram -канал «RT на русском».

«Жутко на 11 этаже землетрясение ощущать», – подписал один из роликов ее автор.

Как отмечает канал, было зафиксировано три подземных толчка. Землетрясение длилось примерно 20 минут. Магнитуда, согласно сведениям Единой геофизической службы РАН, составила 5,5 баллов. При этом эпицентр землетрясения находился в недалеко от поселка Орлик на границе с Бурятией, там интенсивность толчков составила 7,6 балла.