ФСБ задержала полицейского при получении 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при получении им взятки в 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

Возбуждено уголовное дело. Суд вынес решение об аресте полицейского по ходатайству следователя.

По версии следствия, 2 сентября оперативник получил от начальника службы безопасности медицинского центра незаконное денежное вознаграждение за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.