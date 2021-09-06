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ФСБ задержала полицейского при получении одного миллиона рублей

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при получении им взятки в 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

ФСБ задержала полицейского при получении 1 млн рублей
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской областиСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

Возбуждено уголовное дело. Суд вынес решение об аресте полицейского по ходатайству следователя.

По версии следствия, 2 сентября оперативник получил от начальника службы безопасности медицинского центра незаконное денежное вознаграждение за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

26 августа сообщалось об аресте троих сотрудников полиции, которые входили в преступную группу. Они за взятки сообщали сотрудникам ритуального агентства сведения об умерших москвичах.

Происшествия,ФСБ,МВД,
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