Талибов обвинили в расстреле беременной экс-сотрудницы полиции

Боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) обвинили в убийстве беременной экс-сотрудницы полиции Бану Негар. По информации BBC News, женщину расстреляли в её же доме на глазах мужа и детей.

Фото: Reuters Reuters

В распоряжение канала попали снимки из дома, в котором произошел инцидент. На кадрах видны забрызганные кровью стены и изуродованное лицо женщины. Кроме родных, факт убийства подтвердили три человека из числа местных жителей. При этом свидетели не раскрывают всех подробностей произошедшего, предположительно, боясь мести талибов.

В свою очередь, пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид заявил о том, что боевики непричастны к смерти женины. Он пообещал провести расследование, чтобы выяснить, кто именно убил женщину.