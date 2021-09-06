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Талибов обвинили в расстреле беременной экс-сотрудницы полиции

Елена Прошина
1 час назад

Боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) обвинили в убийстве беременной экс-сотрудницы полиции Бану Негар. По информации BBC News, женщину расстреляли в её же доме на глазах мужа и детей.

Талибов обвинили в расстреле беременной экс-сотрудницы полиции
Фото: ReutersReuters

В распоряжение канала попали снимки из дома, в котором произошел инцидент. На кадрах видны забрызганные кровью стены и изуродованное лицо женщины. Кроме родных, факт убийства подтвердили три человека из числа местных жителей. При этом свидетели не раскрывают всех подробностей произошедшего, предположительно, боясь мести талибов.

В свою очередь, пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид заявил о том, что боевики непричастны к смерти женины. Он пообещал провести расследование, чтобы выяснить, кто именно убил женщину.

Напомним, что неделю назад в СМИ появилась информация, что талибы расстреляли известного фольклорного исполнителя и музыканта Фавада Андараби, поддерживавшего силы сопротивления. Убийство произошло спустя несколько дней после ввода в стране запрета на музыку.

Происшествия,Фавад Андараби,Талибан,Россия,
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