Стражи правопорядка по горячим следам задержали пиромана, им оказался 31-летний безработный мужчина с признаками наркотического опьянения, который был ранее судим за грабежи. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет канал.