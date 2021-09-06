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Поджог двери районного суда в Петербурге попал на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

Житель Ленинградской области совершил поджог двери Московского районного суда в Петербурге, который располагается в здании районной администрации. Видео произошедшего минувшей ночью инцидента публикует Telegram-канал Life SHOT.

Стражи правопорядка по горячим следам задержали пиромана, им оказался 31-летний безработный мужчина с признаками наркотического опьянения, который был ранее судим за грабежи. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет канал.

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