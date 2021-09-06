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Падение залпа салюта на людей в Амурской области сняли на видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

В Амурской области во время празднования юбилея населенного пункта на местных жителей посыпались снаряды салютов. Инцидент произошел в поселке Архара, где отмечалось 95-летие района и 110-летие поселка. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как один из залпов падает рядом с детской коляской, в которой в тот момент находился ребенок. Люди стали разбегаться, коляску тут же отвезли в сторону.

По данным СМИ, в администрации сказали, что во время массового мероприятия были соблюдены все меры безопасности, пострадавших нет, уточняет канал.

Происшествия,Видео,RT на русском,Амурская Область,Архара,
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