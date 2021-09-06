В Красноярске вооруженный топором мужчина явился в ветеринарную клинику и устроил там погром. Снятую камерой видеонаблюдения запись публикует Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в минувшую субботу в микрорайоне Северный. Местный житель оставил своего питомца на попечении врачей. Спустя некоторое время собака умерла, о чем его известили по телефону, сообщает канал. При этом сотрудники клиники предупреждали хозяина пса, что его четвероногий любимец стар и может не выжить. Однако это не остановило мужчину: он пришел с топором в заведение, учинил скандал и разбил телевизор в зоне ожидания и стойку администратора.
«Вы не собаку, вы друга убили!» – заявил он работнице зооклиники.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция.