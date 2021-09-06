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Владелец собаки устроил погром в ветклинике Красноярска. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Красноярске вооруженный топором мужчина явился в ветеринарную клинику и устроил там погром. Снятую камерой видеонаблюдения запись публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в минувшую субботу в микрорайоне Северный. Местный житель оставил своего питомца на попечении врачей. Спустя некоторое время собака умерла, о чем его известили по телефону, сообщает канал. При этом сотрудники клиники предупреждали хозяина пса, что его четвероногий любимец стар и может не выжить. Однако это не остановило мужчину: он пришел с топором в заведение, учинил скандал и разбил телевизор в зоне ожидания и стойку администратора.

«Вы не собаку, вы друга убили!» – заявил он работнице зооклиники.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Происшествия,Видео,Красноярск,
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