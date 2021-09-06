ФСБ задержала в Ингушетии сторонников ИГ*, планировавших нападение на силовиков. Обнародованное ведомством видео оперативного мероприятия появилось в распоряжении телеканала «360».
В ходе спецоперации были задержаны четыре человека, которые через интернет связывались с другими членами организации и занимались подготовкой терактов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. В местах проживания злоумышленников было изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. Правоохранители также обнаружили переписку с членами ИГ*, которая подтверждает преступный замысел задержанных. В отношении них возбуждены уголовные дела.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 и запрещена на территории России.