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В Ингушетии задержали готовивших теракты сторонников ИГ*. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

ФСБ задержала в Ингушетии сторонников ИГ*, планировавших нападение на силовиков. Обнародованное ведомством видео оперативного мероприятия появилось в распоряжении телеканала «360».

В ходе спецоперации были задержаны четыре человека, которые через интернет связывались с другими членами организации и занимались подготовкой терактов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. В местах проживания злоумышленников было изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. Правоохранители также обнаружили переписку с членами ИГ*, которая подтверждает преступный замысел задержанных. В отношении них возбуждены уголовные дела.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 и запрещена на территории России.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,Исламское государство,Республика Ингушетия,
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