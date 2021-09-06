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Упавший на Камчатке вертолет полностью подняли со дна Курильского озера

Lenta.ru
46 минут назад

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке с туристами на борту, полностью подняли со дна Курильского озера. Видео публикует Telegram-канал Russia Today.

На опубликованных кадрах видно, что летательный аппарат вытащен на берег озера. По данным «Известий», вокруг места крушения установлены боновые заграждения, в распоряжении спасателей имеются специальные сорбенты.

Ми-8 находился на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с российскими туристами потерпел крушение 12 августа возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту воздушного судна находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров. В результате происшествия погибло восемь человек, включая командира экипажа и единственного ребенка на борту.

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