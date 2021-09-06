В Москве задержали организатора финансовой пирамиды

Сотрудники полиции задержали в Москве организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста человек на 30 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

По ее словам, мошенники разместили в интернете рекламу, в которой предлагали людям заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Желающие сделать вклад обращались в офис компании на Верхней Радищевской улице. Там менеджеры рассказывали им о различных программах с соответствующими процентными ставками. После консультаций вкладчики заключали договоры с физическим лицом - руководителем компании. Впоследствии потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но и не могли вернуть свои деньги.