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В Москве задержали организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста человек

ТАССиещё 7
1 час назад

Сотрудники полиции задержали в Москве организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста человек на 30 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали организатора финансовой пирамиды
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, мошенники разместили в интернете рекламу, в которой предлагали людям заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Желающие сделать вклад обращались в офис компании на Верхней Радищевской улице. Там менеджеры рассказывали им о различных программах с соответствующими процентными ставками. После консультаций вкладчики заключали договоры с физическим лицом - руководителем компании. Впоследствии потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но и не могли вернуть свои деньги.

"По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадало более ста граждан. Общий материальный ущерб превысил 30 млн рублей", - сказала Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

"Руководитель компании задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель МВД.

Происшествия,Ирина Волк,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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