Упавший в Курильское озеро Ми-8 вытащили на берег

Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке 12 августа. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м. 30 августа замглавы правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что со дна Курильского озера подняли фюзеляж упавшего Ми-8.