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Упавший в Курильское озеро Ми-8 вытащили на берег

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад

Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил источник в экстренных службах.

«Вытащили на берег. Тащили долго», – сообщил источник РИА «Новости».

На фотографиях, распространяемых в соцсетях, видно, что у вертолета повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.

Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке 12 августа. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м. 30 августа замглавы правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что со дна Курильского озера подняли фюзеляж упавшего Ми-8.

Происшествия,Видео,Роман Василевский,РИА Новости,
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