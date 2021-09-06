Упавший в Курильское озеро Ми-8 вытащили на берег

Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил источник в экстренных службах.
«Вытащили на берег. Тащили долго», – сообщил источник РИА «Новости».
На фотографиях, распространяемых в соцсетях, видно, что у вертолета повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.
Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке 12 августа. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м. 30 августа замглавы правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что со дна Курильского озера подняли фюзеляж упавшего Ми-8.