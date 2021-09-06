Авария произошла в поселке Партенит городского округа Алушта. Под колеса автомобиля попали две девушки. Видео появилось в telegram-канале «360».
На кадрах видно, как отечественный автомобиль белого цвета на высокой скорости едет в сторону стоящих на у края проезжей части трех девушек. По мере приближения авто, пешеходы пытались уйти от столкновения, но всем это не удалось. Две девушки пострадали и были доставлены в больницу.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, после наезда водитель 1994 года рождения врезался в торговый павильон.