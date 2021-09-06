В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россияне собрали деньги для «убийцы педофила»

Lenta.ru
26 минут назад

Жители поселка Прибрежный Самарской области собрали деньги на адвоката для мужчины, которого подозревают в убийстве предполагаемого педофила. Об этом пишут «Известия».

Россияне собрали деньги для «убийцы педофила»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили в начале сентября. Отмечается, что он начал скрываться после того как его заподозрили в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Позднее правоохранительные органы задержали отца ребенка. «Известия» выяснили, что труп был найден спустя неделю после того, как мужчина наткнулся в телефоне своего друга на видео, на котором тот растлевал его малолетнюю дочь, а также аналогичный эпизод с еще одним ребенком.

Как только стало известно о задержании Вячеслава М., в местной группе в соцсети объявили сбор средств на адвоката. Через несколько дней деньги были собраны. Отец подозреваемого уточнил, что «помогли не друзья или родственники, а незнакомые люди из поселка». Суд пока освободил из-под стражи подозреваемого и отправил его под домашний арест.

В ходе расследования выяснилось, что педофил уже не первый год охотится за детьми. Ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.

Выяснилось, что отец одной из девочек нашел Олега С. раньше правоохранителей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, как утверждает подозреваемый, педофил сам наткнулся на нож и умер.

Происшествия,Криминал,МВД,газета "Известия",Самарская Область,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители