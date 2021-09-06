Россияне собрали деньги для «убийцы педофила»

Жители поселка Прибрежный Самарской области собрали деньги на адвоката для мужчины, которого подозревают в убийстве предполагаемого педофила. Об этом пишут «Известия».

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Тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили в начале сентября. Отмечается, что он начал скрываться после того как его заподозрили в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Позднее правоохранительные органы задержали отца ребенка. «Известия» выяснили, что труп был найден спустя неделю после того, как мужчина наткнулся в телефоне своего друга на видео, на котором тот растлевал его малолетнюю дочь, а также аналогичный эпизод с еще одним ребенком.

Как только стало известно о задержании Вячеслава М., в местной группе в соцсети объявили сбор средств на адвоката. Через несколько дней деньги были собраны. Отец подозреваемого уточнил, что «помогли не друзья или родственники, а незнакомые люди из поселка». Суд пока освободил из-под стражи подозреваемого и отправил его под домашний арест.

В ходе расследования выяснилось, что педофил уже не первый год охотится за детьми. Ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.