Россиянин избил жену до смерти и лег с ней спать

"Встретив супругу на улице... [осужденный] накинулся на нее, кулаком нанес женщине не менее трех ударов в область лица, от которых она упала на землю, после чего с приложением значительной физической силы стал наносить потерпевшей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, преимущественно в область головы и лица. Затем обвиняемый взял в руки нож, клинком которого нанес не менее 7 ударов в область лица, шеи и левой кисти потерпевшей. Успокоившись, мужчина препроводил избитую супругу обратно в дом, где лег с ней спать", - говорится в сообщении СК.